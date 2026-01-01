Автоматическое продление водительских прав перестало действовать

Льготный порядок автоматического продления российских водительских удостоверений с 1 января 2026 года прекратил действовать. Теперь для них потребуется стандартная процедура замены, следует из постановления правительства.

Особый режим продления действия водительских удостоверений был введен в России в 2022 году для снижения нагрузки на административные органы во время пандемии коронавируса. Действие водительских удостоверений продлевалось автоматически на три года.

Это касалось прав, которые прекращали действовать в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Во избежание недоразумений на дороге граждане могли самостоятельно проверить действие водительских прав по базе ГАИ.

С 1 января для получения новых прав водителям нужно заплатить пошлину, пройти медкомиссию и получить в ГАИ новый документ. Если автолюбители этого не сделают и их остановят сотрудники ДПС, им придется заплатить штраф в размере до 15 тысяч рублей.