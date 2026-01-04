Какой город мира самый густонаселенный

Первое место в глобальном рейтинге крупнейших городов, составленном департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, занимает столица Индонезии — Джакарта, в границах ее агломерации проживает 41,9 миллиона человек.

На втором месте рейтинга — столица Бангладеш Дакка. Здесь сосредоточено 36,6 миллиона жителей. Токио занимает третью строчку, в японской столице и прилегающей агломерации живут 33,4 миллиона человек.

Сейчас в мире насчитывается 33 агломерации с населением свыше 10 миллионов человек — это вчетверо больше, чем в 1975 году. Девять из десяти крупнейших городов расположены в Азии.

В список лидеров, кроме Джакарты, Дакки и Токио, также входят Нью-Дели, Шанхай, Гуанчжоу, Манила, Калькутта и Сеул.