Когда выходим на работу в январе 2026 года

Первым рабочим днем в 2026 году станет понедельник, 12 января. Новогодние каникулы завершатся в воскресенье, 11 января, на следующий день россияне вернутся к своим трудовым обязанностям.

Отдых длительностью в 12 дней сделал новогодние каникулы в 2026 году одними из самых длинных за последнее время. Для сравнения — в 2024 году они длились 10 дней, в 2025 — 11 дней.

Такая продолжительность стала возможна благодаря переносу выходных: 3 января на 9 января и 4 января на 31 декабря. Производственный календарь на январь включает 31 день, из которых 12 являются выходными и праздничными.

После завершения праздничного периода трудовая неделя с пятидневным графиком начнется 12 января, в течение месяца предстоит отработать 19 дней.