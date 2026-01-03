Звездный дождь прольется над Землей

Метеорный поток Квадрантиды достигнет максимума активности в ночь на 3 января. При ясной погоде наблюдатели смогут увидеть до 120 падающих звезд в час.

Звездопад необходимо искать над северо-восточным горизонтом. Область вылета метеоров будет располагаться под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Метеорный поток Квадрантиды входит в тройку самых мощных ежегодных потоков.

Лучшее время для наблюдений — с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом. Однако стоит учитывать, что метеоры у Квадрантид не такие яркие, как у других потоков.

Квадрантидами звездный дождь назвали, поскольку радиант потока (точка в небе, откуда летят метеоры) расположен в созвездии так называемого Стенного Квадранта (Quadrans Muralis), которое обычно не используется в современной астрономии.

Родительским для потока считается астероид (196256) 2003 EH1 диаметром около трех километров, открытый в 2003 году. Астрономы считают, что этот космический объект является остатком кометы.