Подорожал техосмотр легковых автомобилей

Тарифы на техосмотр легковых автомобилей с 1 января 2026 года в среднем выросли на 9,7%. Цены ранее были утверждены в субъектах РФ в соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы.

Самый высокий тариф установлен на Чукотке — 5,4 тысячи рублей за легковой автомобиль. Минимальная цена зафиксирована в Волгоградской области — 1,07 тысячи рублей за машину. В большинстве регионов ТО будет стоить в районе 1,2 тысячи рублей.

Техосмотр в настоящее время обязателен для такси, автобусов и грузовиков. Владельцы легковых машин проходят его только при перерегистрации автомобилей старше четырех лет или внесении изменений в конструкцию.

ТО регламентируется законом «О техническом осмотре транспортных средств», который был принят в 2011 году, а также уточняющими его подзаконными актами. Проводить техосмотр имеют право только аккредитованные государством организации.

Аккредитованные операторы, которые проводят ТО, должны придерживаться официального тарифа в своем регионе, который ежегодно устанавливается местными властями. В 2024 году рост индексация в среднем составила 7,4–7,5%.