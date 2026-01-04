НАВЕРХ
Эксперт объяснил парковки авто рядом с мусорками зимой

Sibnet.ru
Фото: Sibnet.ru

Припарковавшего автомобиль возле мусорных баков водителя может ждать неприятный сюрприз — проводку могут повредить крысы, предупредил технический специалист ROSSKO Константин Ершов.

«Грызунам, в первую очередь крысам, зимой становится нечего есть и проводка вашего авто выглядит для них очень аппетитной, к тому же ещe и тепло под капотом», — отметил Ершов.

Крыса может перегрызть провод с медной жилой диаметром до 4 миллиметров.

Крысы любят провода по нескольким причинах. Во-первых, в 2010-х годах автопроизводители начали массово внедрять провода с изоляцией из сои и других биологических компонентов. Натуральные ингредиенты привлекательны для грызунов.

Во-вторых, крысам необходимо стачивать зубы. Твердая резина кабелей подходит для этого наилучшим образом, потому как зубы вязнут в изоляции и частично крошатся и отламываются.

