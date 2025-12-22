НАВЕРХ
Новогодний музыкальный фестиваль пройдет в Сириусе

Sibnet.ru
концертный зал федеральной территории «Сириус»
Фото: © официальный сайт федеральной территории «Сириус»

Новогодний музыкальный фестиваль с участием лучших мировых артистов пройдет в концертном зале федеральной территории «Сириус». Мероприятие начнется 22 декабря и продлится до 14 января, сообщила пресс-служба площадки.

Фестиваль объединит концерты классической, джазовой, популярной, духовной музыки, оперные и балетные постановки. Так, он откроется концертом симфонического оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева.

Состоится дебютное выступление звезды мировой оперы Марсело Альвареса, две программы представит Большой театр Узбекистана. На следующий день, 23 декабря, пройдет концерт народного артиста России Сергея Ролдугина и лауреатов конкурса имени Чайковского.

Государственный симфонический оркестр Татарстана исполнит произведения Леонарда Бернстайна 24 декабря. Среди других участников фестиваля — пианист Денис Мацуев, джазовый оркестр Игоря Бутмана и хор мальчиков Хорового училища имени Глинки.

Финал фестиваля порадует зрителей масштабными постановками: 11 января их ждет оперетта Иоганна Штрауса «Ночь в Венеции», а 12 января симфонический оркестр «Северная симфония» исполнит фрагменты балетов Петра Чайковского «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

«Сириус» — первая федеральная территория России на берегу Черного моря, которая не относится ни к одному другому субъекту федерации. Она была создана по инициативе президента Владимира Путина на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи.

