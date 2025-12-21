«Сибирь» уверенно обыграла «Амур»

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над хабаровским «Амуром» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:2

В «Сибири» отличились Вячеслав Лещенко, Егор Аланов и Антон Косолапов (дубль). У «Амура» шайбы забросили Ярослав Лихачев и Александр Гальченюк.

Нападающий Косолапов помимо двух заброшенных шайб отличился также результативной передачей на второй гол своей команды.

«Благодарен команде за то, что после проигранного матча собрались и вышли уже с другим настроем. Забили хорошие голы, постарались сегодня сыграть без удалений, что и стало одним из ключевых моментов», — приводит пресс-служба «Сибири» слова главного тренера команды Ярослава Люзенкова.

«Сибирь» занимает последнее место в Восточной конференции с 30 очками в 37 матчах. «Амур» набрал 34 балла в 37 играх и расположился на седьмой строчке.