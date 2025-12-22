Путин в Петербурге примет лидеров стран СНГ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 декабря в Санкт-Петербурге примет участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ).

В воскресенье, 21 декабря Путин провел в Санкт-Петербурге заседание Высшего Евразийского экономического совет (ЕврАзЭс). На нем были «намечены ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвержден ряд значимых документов и решений.

В понедельник по инициативе президента России в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств.

Путин также проведет двусторонние беседы с лидерами ряда стран. Запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевы и премьером Армении Николом Пашиняном.