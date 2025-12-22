НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин в Петербурге примет лидеров стран СНГ

Источник:
Sibnet.ru
272 0
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 декабря в Санкт-Петербурге примет участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ).

В воскресенье, 21 декабря Путин провел в Санкт-Петербурге заседание Высшего Евразийского экономического совет (ЕврАзЭс). На нем были «намечены ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвержден ряд значимых документов и решений.

В понедельник по инициативе президента России в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств.

Путин также проведет двусторонние беседы с лидерами ряда стран. Запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевы и премьером Армении Николом Пашиняном.

Еще по теме
Спецпредставитель Путина оценил переговоры с США по Украине
The Economist назвал три причины неудач ВСУ
Итальянский аналитик предсказал мрачное будущее для Украины
Кремль оценил поправки Украины и ЕС к мирному плану
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Путин раскрыл планы России при отказе Киева от диалога
Roblox согласился исполнить требования для снятия блокировки
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Uynachalnica

На собственном опыте?«Значит, вы с 15 лет начали? Молодец, хорошо."Нифига он! В УК не заглядывал?

-2rist-

а кому обьяснять??? и так ясно, что повышение налогов нужно для наполнения казны за счёт народных средств!!!

Maniac.

Я конечно вскипел. Но даже если брать в расачёт совершеннолетний возраст. В 18 лет люди учатся в вузах....

Удавиков

это из той же серии, что транспортный налог включили в стоимость бензина, а доп налог так и не убрали