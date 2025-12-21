Кремль оценил поправки Украины и ЕС к мирному плану

Положения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, ничего хорошего не добавляют, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков

«Я уверен, что те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами, точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира», — приводит «Интерфакс» заявление Ушакова.

Он подчеркнул, что российская сторона пока ждет информации о результатах переговоров спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с делегацией США в Майами, уточнил Ушаков.

Похожее мнение ранее высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, участие Европы в обсуждении способов решения конфликта на Украине не помогает мирному урегулированию.

Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов. По итогам последующих переговоров США с представителями Украины и Европы он был значительно переработан и сокращен.