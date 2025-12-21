Как быстро распознать телефонного мошенника

МВД России перечислило признаки, которые позволят быстро распознать телефонного мошенника. Они выдают себя за сотрудников госслужб, говорят о деньгах, выманивают данные и провоцируют на эмоции.

Злоумышленники сами выходят на связь под видом сотрудников Центробанка, налоговой службы, правоохранительных органов и портала «Госуслуг». Это первый признак мошенников, рассказали ТАСС в МВД.

Второй признак — они начинают говорить о деньгах. Речь может идти о предложении спасти сбережения, получить компенсацию, вложиться в инвестиционный проект или срочно «оплатить долги».

Третий признак — просьбы сообщить данные о себе. Например, спрашивают данные банковской карты, коды из СМС, логины или пароли.

Еще одним признаком мошенников является давление на человека. Ему ставят условия, торопят. Провоцируют эмоции. Они могут радовать внезапной выгодой или наоборот — стараются запугать уголовным преследованием.

В МВД подчеркнули, что, если в ходе телефонного разговора с неизвестным человек заметил такие признаки, нужно немедленно прекратить общение и обратиться в полицию.