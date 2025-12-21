Европейцы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Украина проиграла в вооруженном конфликте с Россией, заявил редактор воскресного издания немецкой газеты Die Welt — Welt am Sonntag.

«Украина проиграет войну против России — это следует признать европейцам, даже если это больно. Сейчас важно лишь предотвратить худшее», — считает Шустер.

Он считает, что пришла пора европейцам «обратиться к фактам» и сделать это «трезво, без прикрас и с болью». Россия «медленно, но уверенно подтачивает» силы Украины, располагая большим потенциалом в людях и технике, указал редактор.

В то же время, по его словам, у Киева заканчиваются военные, социальные и финансовые ресурсы, несмотря на помощь Европы.

Шустер полагает, что Россия продолжит сражаться и после предоставления Киеву нового кредита в размере 90 миллиардов евро. Конфликт на Украине для России — «борьба за существование», пишет редактор.

«Время для Украины на исходе, на исходе оно и для европейцев», — заключил Шустер.