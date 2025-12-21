НАВЕРХ
Сколько баллов нужно россиянам для выхода на пенсию

Источник:
РИА Новости
Пенсионное удостоверение
Фото: © Sibnet.ru

Россияне смогут выйти на пенсию в 2026 году только при наличии определенного трудового стажа и пенсионных баллов, сказала сенатор Наталья Мельникова.

«Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — уточнила РИА Новости Мельникова.

Действующий порядок расчета страховой пенсии по старости достаточно прост. Для этого нужно сложить два слагаемых, пояснил сказал «Газете.ру» кандидат экономических наук Игорь Балынин

Первое слагаемое представлено фиксированной выплатой, а второе — произведением числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимости одного.

«Фиксированная выплата и стоимость одного ИПК ежегодно индексируются государством. Например, в 2025 году стоимость одного ИПК составляет 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты 8907,70 рубля. В 2026 году стоимость одного ИПК увеличивается до 156,76 рубля, а фиксированной выплаты — до 9584,69 рубля», — отметил Балынин.

Жизнь #Общество #Законы
