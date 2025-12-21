Украина после окончания боевых действий не сможет самостоятельно содержать 800-тысячную армию, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Способна ли Украина в случае прекращения огня финансировать такую армию? Нет, не способна, не хватит финансового ресурса», — привет издание «Новости. Live» ответ Зеленского на вопрос журналистов.

По его словам, Украине будет нужна поддержка западных партнеров, чтобы они финансировали украинскую армию. Такая помощь потребуется Киеву якобы в течение нескольких лет, потом страна сама будет оплачивать свою армию.

Ранее The Wall Street Journal назвала пять основных препятствий для урегулирования между Россией и Украиной. Одним из них стала численность ВСУ.

Издание указало, что Украина отказывается от сокращения численности армии до 600 тысяч человек, как было предложено в первоначальной редакции мирного плана США. Повышение порога до 800 тысяч поддержали и европейские страны.