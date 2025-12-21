НАВЕРХ
WSJ перечислила пять препятствий для мира на Украине

The Wall Street Journal
Пять ключевых препятствий мешают заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в дипломатически кругах.

Россия требует вывода украинских войск из Донбасса, этого же ожидают от Киева и США, но на данный момент киевский режим отказывается от любых уступок. Также Украина не желает сворачивать курс на вступление в НАТО, несмотря нереалистичность этих планов.

Нет определенности и по вопросу численности ВСУ в мирное время. Первоначальный вариант предложенного США мирного плана предполагал уровень в 600 тысяч военнослужащих, но Киев настаивает на численности в 800 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда наступит мир на Украине

Еще одно противоречие — статус русского языка на Украине. Россия И США считают, что киевские власти должны наделить его государственным статусом. Киев этого делать не хочет.

Последний камень преткновения — вопрос контроля над Запорожской АЭС, так как, с точки зрения Киева, предложение США о разделе контроля над станцией между Москвой и Киевом является «несправедливым».

