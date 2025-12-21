Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе

Российские банки начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денежных средств подтверждение родственной связи с человеком, которому планируется совершить перевод.

При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом банка, рассказали РИА Новости источники.

Сотрудник банка также уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент собирается перевести.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин сообщил, что банки начинают ужесточать правила перевода средств, и клиентам важно правильно оформлять транши во избежание блокировки.

По его словам, под подозрение могут попасть переводы крупных сумм, начиная с 200 тысяч рублей, а также многочисленные переводы от разных лиц, которые также могут вызвать.