НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе

Источник:
РИА Новости
211 0
Перевод денег
Фото: © Sibnet.ru

Российские банки начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денежных средств подтверждение родственной связи с человеком, которому планируется совершить перевод.

При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом банка, рассказали РИА Новости источники.

Сотрудник банка также уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент собирается перевести.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин сообщил, что банки начинают ужесточать правила перевода средств, и клиентам важно правильно оформлять транши во избежание блокировки.

Как удалить себя из черного списка Центробанка

По его словам, под подозрение могут попасть переводы крупных сумм, начиная с 200 тысяч рублей, а также многочисленные переводы от разных лиц, которые также могут вызвать.

Еще по теме
Илон Маск установил новый рекорд по размеру состояния
Российской экономике предсказали выход из перегрева
Банк России в пятый раз подряд снизил ключевую ставку
Президент объяснил смысл повышения налогов
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
ВСУ попытались отбить Купянск «русским способом»
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Путин раскрыл планы России при отказе Киева от диалога
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Uynachalnica

На собственном опыте?«Значит, вы с 15 лет начали? Молодец, хорошо."Нифига он! В УК не заглядывал?

-2rist-

а кому обьяснять??? и так ясно, что повышение налогов нужно для наполнения казны за счёт народных средств!!!

Uynachalnica

Как я уже и говорил, важны не сами вопросы, важна статистика про усидчивость и якобы решаемость ОТДЕЛЬНЫХ...

Maniac.

Я конечно вскипел. Но даже если брать в расачёт совершеннолетний возраст. В 18 лет люди учатся в вузах....