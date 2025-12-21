Чехия отказалась помогать Украине

Чехия не будет тратить деньги собственных граждан на поддержку конфликта на Украине, заявил спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Томио Окамура.

«Коротко и ясно: никакие деньги чешских граждан не будут направляться на закупки оружия, боеприпасов и поддержку войны на Украине», — приводит ТАСС заявление Окамуры.

По его словам, поддержка Украины теперь будет основана «на стремлении как можно раньше завершить конфликт и убийства людей, прежде всего на базе плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа».

Спикер Палаты депутатов подчеркнул, что такова нового чешского правительства, назначенного 15 декабря. Она была сформулирована совместно с премьер-министром республики Андреем Бабишем.

Ранее Чехия была одним из самых активных союзников Украины в Европы. По ее инициативе была запущена западная программа по скупке для украинской армии снарядов в третьих странах.

Окамура отметил, что эта инициатива была совершенно непрозрачной. «По имеющейся у нас информации, там непропорционально высокая прибыль. Прежде всего, с этим надо ознакомиться», — сказал спикер.