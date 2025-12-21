НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Европейские лидеры обиделись на слова Путина о «подсвинках»

Источник:
The National Interest
337 1
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © Пресс-служба президента РФ

Европейские лидеры обиделись на президента России Владимира Путина за слова о «подсвинках», сказанных в их адрес, рассказал обозреватель журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу.

В среду, 17 декабря Путин принял участие в коллегии Минобороны России. Там он заявил, что «европейские подсвинки» включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России.

«Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины», — отметил Атламазоглу. По его словам, это заявление со стороны российского лидера унизило европейских союзников Украины.

Обозреватель отметил, что слова Путина были направлены именно в адрес Европы, а не Соединенных Штатов. Возможно, его это было сказано с целью углубления разногласий между США и остальными странами НАТО.

Еще по теме
WSJ перечислила пять препятствий для мира на Украине
Чехия отказалась помогать Украине
Спецпредставитель Путина прилетел в Майами на переговоры
Разведка США раскрыла «большой план Путина»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
ВСУ попытались отбить Купянск «русским способом»
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Путин раскрыл планы России при отказе Киева от диалога
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Обсуждение (1)
Картина дня
Европейские лидеры обиделись на слова Путина о «подсвинках»
WSJ перечислила пять препятствий для мира на Украине
Чехия отказалась помогать Украине
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Uynachalnica

На собственном опыте?«Значит, вы с 15 лет начали? Молодец, хорошо."Нифига он! В УК не заглядывал?

-2rist-

а кому обьяснять??? и так ясно, что повышение налогов нужно для наполнения казны за счёт народных средств!!!

Uynachalnica

Как я уже и говорил, важны не сами вопросы, важна статистика про усидчивость и якобы решаемость ОТДЕЛЬНЫХ...

Maniac.

Я конечно вскипел. Но даже если брать в расачёт совершеннолетний возраст. В 18 лет люди учатся в вузах....