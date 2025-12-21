Европейские лидеры обиделись на президента России Владимира Путина за слова о «подсвинках», сказанных в их адрес, рассказал обозреватель журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу.

В среду, 17 декабря Путин принял участие в коллегии Минобороны России. Там он заявил, что «европейские подсвинки» включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России.

«Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины», — отметил Атламазоглу. По его словам, это заявление со стороны российского лидера унизило европейских союзников Украины.

Обозреватель отметил, что слова Путина были направлены именно в адрес Европы, а не Соединенных Штатов. Возможно, его это было сказано с целью углубления разногласий между США и остальными странами НАТО.