Наступил самый короткий день в году

День зимнего солнцестояния наступает в Северном полушарии 21 декабря, это астрономическое событие знаменует самый короткий световой день и самую долгую ночь в году.

Самый короткий день 21 декабря будет в Мурманской области. В населенном пункте Полярные Зори он продлится всего 18 минут. Самым продолжительным день будет на Кавказе — в городе Дербент она составит 9 часов 7 минут.

Зимнее и летнее солнцестояния происходят из-за наклона земной оси примерно на 23,4 градуса относительно орбиты планеты вокруг Солнца. В Северном полушарии Земля наклонена от Солнца в течение зимы, в этот период оно получает меньше света и тепла.

Солнцестояние начнется в 18.04 по московскому времени. Считается, что с этого дня стартует уже не календарная, а так называемая астрономическая зима. С 22 декабря светлая часть суток начнет постепенно увеличиваться.