#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Спецпредставитель Путина прилетел в Майами на переговоры

Источник:
РИА Новости
365 0
аэропорт Майами
Фото: Sunnya343 / CC BY-SA 4.0

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прилетел в Майами на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Ожидается, что спецпредставитель российского лидера пробудет в Майами все выходные, пишет РИА Новости. Переговоры с американской делегацией будут проходить в одном из городских гольф-клубов.

Дмитриев будет общаться со специальным представителем американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. При этом сам Трамп прибыл в свое имение во Флориде, которое расположено на расстоянии 100 километров от Майами.

Ранее в Майами завершилась встреча украинской делегации с представителями США и стран Европы. Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров отметил, что во время переговоров были достигнуты некоторые договоренности.

Политика #Мир #Россия
