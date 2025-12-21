Спецпредставитель Путина прилетел в Майами на переговоры

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прилетел в Майами на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Ожидается, что спецпредставитель российского лидера пробудет в Майами все выходные, пишет РИА Новости. Переговоры с американской делегацией будут проходить в одном из городских гольф-клубов.

Дмитриев будет общаться со специальным представителем американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. При этом сам Трамп прибыл в свое имение во Флориде, которое расположено на расстоянии 100 километров от Майами.

Ранее в Майами завершилась встреча украинской делегации с представителями США и стран Европы. Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров отметил, что во время переговоров были достигнуты некоторые договоренности.