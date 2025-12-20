НАВЕРХ
Разведка США раскрыла «большой план Путина»

Reuters
президент РФ Владимир Путин
Отчеты американской разведки противоречат заявлениям президента Владимира Путина о том, что Россия не представляет угрозы для Европы.

Разведка США предупреждает, что Путин хочет «захватить всю Украину», а также вернуть части Европы, раньше входившие в состав СССР, передает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с разведданными.

Последний из отчетов специалистов США был подготовлен в сентябре. «Разведданные всегда свидетельствовали о том, что Путин хочет большего», — заявил Майкл Куигли, член комитета палаты представителей по разведке от демократов.

Отмечается, что такую оценку разделяют службы безопасности Британии и других европейских стран. Так, Польша «абсолютно убеждена» в этом, а страны Прибалтики считают, что «станут первыми».

Путин в ходе прямой линии назвал чушью утверждения о том, что Россия намерена напасть на Европу. Ранее он также заявлял, что у Москвы «нет никаких резонов» воевать со странами Североатлантического альянса.

