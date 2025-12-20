Украина согласилась на прямые переговоры с Россией

Украина поддержала предложение США провести новую трехстороннюю встречу с Россией, сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, соответствующее предложение обсуждалось на встрече главы украинской делегации Рустема Умерова с представителями США в Майами. Он уточнил, что выступает за присоединение к переговорам европейских стран, передает издание «Страна».

«Они предложили такой формат: Украина, Америка, русские и, так как там есть представители Европы, то и, наверное, Европы. Было бы логично провести такую общую встречу», — заявил президент Украины.

Прямые переговоры России с Украиной возобновились 16 мая 2025 года после трех с лишним лет перерыва. Они прошли в Стамбуле и продолжались около двух часов. В частности, стороны условились провести крупнейший обмен пленными.

Второй раунд переговоров Россия и Украина провели также в Стамбуле 2 июня. Москва представила свой проект меморандума с условиями мира, Украина передала России аналогичный проект. Консультации делегаций прошли в закрытом режиме.

Третий раунд состоялся 23 июля. Стороны обсудили меморандумы, которыми Россия и Украина обменялись. Кроме этого, были достигнуты новые договоренности по обмену пленных. После этого прямой диалог прервался.