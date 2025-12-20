НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина согласилась на прямые переговоры с Россией

Источник:
Sibnet.ru
529 1
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Украина поддержала предложение США провести новую трехстороннюю встречу с Россией, сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, соответствующее предложение обсуждалось на встрече главы украинской делегации Рустема Умерова с представителями США в Майами. Он уточнил, что выступает за присоединение к переговорам европейских стран, передает издание «Страна».

«Они предложили такой формат: Украина, Америка, русские и, так как там есть представители Европы, то и, наверное, Европы. Было бы логично провести такую общую встречу», — заявил президент Украины.

Прямые переговоры России с Украиной возобновились 16 мая 2025 года после трех с лишним лет перерыва. Они прошли в Стамбуле и продолжались около двух часов. В частности, стороны условились провести крупнейший обмен пленными.

Второй раунд переговоров Россия и Украина провели также в Стамбуле 2 июня. Москва представила свой проект меморандума с условиями мира, Украина передала России аналогичный проект. Консультации делегаций прошли в закрытом режиме.

Третий раунд состоялся 23 июля. Стороны обсудили меморандумы, которыми Россия и Украина обменялись. Кроме этого, были достигнуты новые договоренности по обмену пленных. После этого прямой диалог прервался.

Еще по теме
Путин направил послание странам Африки
Путин обеспечит безопасность выборов на Украине
Путин назвал объект 3I/ATLAS «российским секретным оружием»
Путин назвал Зеленского талантливым актером
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
ВСУ попытались отбить Купянск «русским способом»
Путин раскрыл планы России при отказе Киева от диалога
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Прямая линия в 2025 году: как задать вопрос Путину
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

dddd

Не собираюсь ни обвинять, ни оправдывать Нагиева. А что он особенного сказал? Отказался вести развлекательные...

Qprovessional

Какой то ноунейм Дмитрий Гулиев смеет открывать рот на таких именитых актеров

Uynachalnica

На собственном опыте?«Значит, вы с 15 лет начали? Молодец, хорошо."Нифига он! В УК не заглядывал?

Uynachalnica

Как я уже и говорил, важны не сами вопросы, важна статистика про усидчивость и якобы решаемость ОТДЕЛЬНЫХ...