Илон Маск установил новый рекорд по размеру состояния

Источник:
Forbes
Американский бизнесмен Илон Маск
Фото: © пресс-служба министерства связи и массовых коммуникаций Бразилии

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов.

Новый рекорд связан с решением штата Делавэр, который отменил решение нижестоящего суда, аннулировавшего присуждение Маску опционов на акции Tesla, стоимость которых теперь составляет 139 миллиардов долларов, пишет Forbes.

Согласно расчетам, благодаря обжалованию Илону Маску теперь принадлежит 749 миллиардов долларов. Всего пять дней назад, 15 декабря, он первым в истории преодолел планку в 600 миллиардов долларов.

Рекорд был побит после того, как компания SpaceX оценила себя в 800 миллиардов долларов перед планируемым в 2026 году размещением акций. Доля бизнесмена в SpaceX оценивается в 336 миллиардов долларов и является его самым ценным активом.

На втором месте в рейтинге миллиардеров один из основателей Google Ларри Пейдж — его состояние оценивается в 265 миллиардов долларов. Отметки в 300 миллиардов и 400 миллиардов долларов в истории достигало только состояние основателя Oracle Ларри Эллисона.

