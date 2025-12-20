НАВЕРХ
Firefox получит кнопку «убить ИИ»

Sibnet.ru
206 1
Firefox
Браузер Firefox получит кнопку, которая будет отключать все ИИ-функции браузера, сообщила компания Mozilla в своем официальном блоге.

Неофициально разработчики назвали такую кнопку AI kill switch. Она позволит разом отключить все функции Firefox, связанные с искусственным интеллектом. Переключатель будет гарантировать, что ИИ-компоненты тотально деактивированы.

Таким образом, это гарантирует, что ИИ-функции будут включаться только по инициативе пользователя. Однако пока неясно, как механизм будет работать при повторной установке браузера, сбросе профиля или использовании Firefox на нескольких устройствах.

Ранее Mozilla сообщила, что в ближайшие три года Firefox станет браузером со встроенным искусственным интеллектом. Анонс кнопки, которая позволяет «убить ИИ», прозвучал после того, как пользователи выразили опасения по поводу изменений.

Хайтек #Софт
Обсуждение (1)
