#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Минобрнауки сохранит прием в вузы по трем ЕГЭ

Новосибирский государственный университет экономики и управления
Минобрнауки отказалось поддерживать инициативу, предусматривающую поступление в вузы по результатам четырех единых государственных экзаменов (ЕГЭ), сообщил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в 2026 году правила приема, касающиеся количества вступительных испытаний, не изменятся. Таким образом, на всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам ЕГЭ.

Глава Минобрнауки отметил, что инициативы по переходу к приему по четырем результатам ЕГЭ не получили поддержки на правительственном уровне, поэтому реформа не планируется не только в 2026, но и в последующие годы.

Ранее некоторые университеты выступили с инициативой принимать абитуриентов по результатам четырех экзаменов ЕГЭ. В частности, это предлагал Московский государственный технический университет имени Баумана.

Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Жизнь #Образование
Обсуждение (0)
