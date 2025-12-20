Минобрнауки сохранит прием в вузы по трем ЕГЭ

Минобрнауки отказалось поддерживать инициативу, предусматривающую поступление в вузы по результатам четырех единых государственных экзаменов (ЕГЭ), сообщил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в 2026 году правила приема, касающиеся количества вступительных испытаний, не изменятся. Таким образом, на всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам ЕГЭ.

Глава Минобрнауки отметил, что инициативы по переходу к приему по четырем результатам ЕГЭ не получили поддержки на правительственном уровне, поэтому реформа не планируется не только в 2026, но и в последующие годы.

Ранее некоторые университеты выступили с инициативой принимать абитуриентов по результатам четырех экзаменов ЕГЭ. В частности, это предлагал Московский государственный технический университет имени Баумана.