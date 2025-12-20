НАВЕРХ
Дрон с российским флагом пролетел над Киевом. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
Дрон с российским флагом пролетел над Киевом, соответствующие видео появилось в украинских телеграм-каналах.

Отмечается, что дрон с российским флагом запустили в центре Киева неизвестные, беспилотник поднялся в небо, через некоторое время он упал, передает издание «Новости. Live».

На обнародованных кадрах видно, как в небе над украинской столицей летает небольшой беспилотник, к нему тросами прикреплен большой российский триколор.

Воздушную тревогу в городе не объявляли, однако в сообщении указывается, что по итогам инцидента ожидается реакция правоохранительных органов.

Оборона #Конфликты
