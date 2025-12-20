НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин направил послание странам Африки

Источник:
Sibnet.ru
253 1
Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин обратился к лидерам африканских государств перед стартом второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, сообщается в телеграм-канале МИД РФ.

Россия придает большое значение развитию дружественных и в полной мере равноправных отношений со странами Африки, отметил Путин. По словам российского лидера, африканские страны «обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом».

Россия и страны Африки должны наметить новые перспективные направления сотрудничества в ходе конференции, добавил Путин. Он также выразил уверенность, что дискуссии на конференции позволят подойти к подготовке очередного саммита Россия — Африка в 2026 году.

20 декабря в египетском Каире началось первое пленарное заседание министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политика #Мир #Россия
