Путин направил послание странам Африки

Президент Владимир Путин обратился к лидерам африканских государств перед стартом второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, сообщается в телеграм-канале МИД РФ.

Россия придает большое значение развитию дружественных и в полной мере равноправных отношений со странами Африки, отметил Путин. По словам российского лидера, африканские страны «обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом».

Россия и страны Африки должны наметить новые перспективные направления сотрудничества в ходе конференции, добавил Путин. Он также выразил уверенность, что дискуссии на конференции позволят подойти к подготовке очередного саммита Россия — Африка в 2026 году.

20 декабря в египетском Каире началось первое пленарное заседание министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.