Минцифры пополнило «белый список» сайтов

Sibnet.ru
Функция VoLTE
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры обновило «белый список» интернет-ресурсов, которые работают при ограничениях мобильного интернета, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Перечень формируют на основе рейтинга наиболее популярных российских интернет-ресурсов, в него входят наиболее важные и востребованные сайты, приложения и сервисы, уточнило министерство.

На новом этапе в список вошли:

  • ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»
  • Совет Федерации
  • МВД
  • МЧС
  • «Движение первых»
  • авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»
  • интернет-ресурс «Объясняем РФ»
  • «Россети»
  • оператор связи «Мотив»
  • Московская биржа
  • портал HeadHunter
  • сервис «Ситидрайв»
  • сеть «Вкусно и точка»
  • «Деловые линии»
  • онлайн-кинотеатр «Иви»
  • супермаркеты «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович»

Также в белый список включили новые СМИ: «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир»

Министерство в предыдущий раз обновило «белый список» 5 декабря, тогда в перечень были добавлены 12 ресурсов, в том числе сайт Банка России, сервис покупки и продажи недвижимости «Домклик» и онлайн-кинотеатр «Окко».

Хайтек #Интернет
