Минцифры пополнило «белый список» сайтов

Минцифры обновило «белый список» интернет-ресурсов, которые работают при ограничениях мобильного интернета, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.
Перечень формируют на основе рейтинга наиболее популярных российских интернет-ресурсов, в него входят наиболее важные и востребованные сайты, приложения и сервисы, уточнило министерство.
На новом этапе в список вошли:
- ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»
- Совет Федерации
- МВД
- МЧС
- «Движение первых»
- авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»
- интернет-ресурс «Объясняем РФ»
- «Россети»
- оператор связи «Мотив»
- Московская биржа
- портал HeadHunter
- сервис «Ситидрайв»
- сеть «Вкусно и точка»
- «Деловые линии»
- онлайн-кинотеатр «Иви»
- супермаркеты «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович»
Также в белый список включили новые СМИ: «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир»
Министерство в предыдущий раз обновило «белый список» 5 декабря, тогда в перечень были добавлены 12 ресурсов, в том числе сайт Банка России, сервис покупки и продажи недвижимости «Домклик» и онлайн-кинотеатр «Окко».