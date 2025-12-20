Минцифры пополнило «белый список» сайтов

Минцифры обновило «белый список» интернет-ресурсов, которые работают при ограничениях мобильного интернета, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Перечень формируют на основе рейтинга наиболее популярных российских интернет-ресурсов, в него входят наиболее важные и востребованные сайты, приложения и сервисы, уточнило министерство.

На новом этапе в список вошли:

ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»

Совет Федерации

МВД

МЧС

«Движение первых»

авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»

интернет-ресурс «Объясняем РФ»

«Россети»

оператор связи «Мотив»

Московская биржа

портал HeadHunter

сервис «Ситидрайв»

сеть «Вкусно и точка»

«Деловые линии»

онлайн-кинотеатр «Иви»

супермаркеты «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович»

Также в белый список включили новые СМИ: «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир»

Министерство в предыдущий раз обновило «белый список» 5 декабря, тогда в перечень были добавлены 12 ресурсов, в том числе сайт Банка России, сервис покупки и продажи недвижимости «Домклик» и онлайн-кинотеатр «Окко».