Якутия стала самым холодным местом на Земле

Самые низкие температуры на Земле по итогам прошедших суток были зафиксированы сразу в трех населенных пунктах Якутии, сообщил Гидрометцентр РФ.

По данным метеорологов, ниже всего столбик термометра опустился в городе Покровске, достигнув отметки в минус 51,7 градуса по Цельсию, передает ТАСС. Он возглавил «мировой топ» холода.

Второе место досталось метеостанции Сухана в Оленекском районе с показателем минус 49,4 градусов, третьим стал населенный пункт Крест-Хальджай, где установился мороз минус 48,7 градусов.

В рейтинге самых жарких мест планеты за сутки лидируют Австралия и ЮАР. Так, на западе Австралии в районе Телфера воздух прогрелся до плюс 44,1 градусов, в аэропорту Сиднея температура достигла плюс 42,6 градусов, а в южноафриканском Апингтоне было зафиксировано плюс 39,2 градусов.