Спутники США и Китая устроили орбитальное сражение

The Washington Post
Спутник на орбите Земли
Фото: © NOAA Satellites

Спутники США и Китая устроили орбитальный бой в феврале 2022 года с динамичными маневрами.

Орбитальное сражение представляло собой сложное взаимное маневрирование ради получения разведывательных данных, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Спутники фотографируют друг друга, чтобы узнать, какие системы установлены на борту и какими возможностями они обладают. Также они отслеживают сигналы и данные, передаваемые спутниками на Землю.

Некоторое оборудование на борту таких аппаратов способно глушить сигналы «противника» или создавать помехи для орбитальных аппаратов, которые обеспечивают предупреждение о ракетном нападении.

Один из самых динамичных боев произошел над геостационарной орбитой, где дрейфовали два экспериментальных спутника КНР — Shiyan 12-01 и Shiyan 12-02. К ним приблизился спутник Пентагона USA 270.

Американский космический аппарат подошел сзади, чтобы Солнце оказалось у него за спиной, освещая цель. Однако китайский спутники в ответ разделились — Shiyan 12-02 выполнил маневр торможения и оказался позади USA 270.

Скорость спутников в космосе обычно превышает 28 тысяч километров в час, поэтому их сближение на дистанцию менее 15 километров может быть опасным. В отличие от воздушных боев, стычки за удачную позицию на орбите длятся несколько дней, отмечает издание.

Оборона #Армия #Космос
Обсуждение (0)
