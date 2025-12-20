Названы самые вредные конфеты из новогоднего набора

Самая вредная конфета в сладком новогоднем подарке — это леденец, заявил диетолог Алексей Кабанов.

Классический леденец сделан исключительно из сахара. Если на первом месте в составе конфеты стоит сахар — «это однозначно самая вредная история», сказал эксперт в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, избыток добавленного сахара в рационе является серьезной проблемой, которая может привести к диабету и ожирению. Он призвал потребителей обращать внимание на состав конфет из сладких новогодних подарков.

При этом самая безобидная конфета в любом сладком новогоднем подарке — мармелад. Специалист посоветовал выбирать натуральный мармелад на основе ягод.