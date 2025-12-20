Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал

Странный сигнал зафиксировали ученые в момент максимального сближения межзвездного объекта 3I/ATLAS с Землей.

Сигнал частотой 25 Гц появился в резонансах Шумана всего за 3 часа 20 минут до расчетного момента максимального сближения 3I/ATLAS с Землей, написал аккаунт All Day Astronomy в соцсети X.

Автор сообщения отметил, что появление загадочного сигнала в момент, когда межзвездный объект находился ближе всего к Земле, выходит за рамки случайного совпадения. 3I/ATLAS 19 декабря подошел к планете на расстоянии 268 миллионов километров.

Объект 3I/ATLAS последовательно посещает планеты Солнечной системы. Так, 16 марта межзвездный гость приблизится к Юпитеру, расстояние до газового гиганта составит всего 53 миллиона километров.

3I/ATLAS большинство астрономов считают межзвездной кометой, однако некоторые исследователи полагают, что объект может быть замаскированным автоматическим инопланетным кораблем, который выполняет разведывательные цели.