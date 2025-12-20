Wildberries запустил платформу экспресс-доставки

Wildberries запустил платформу «Экспресс» для быстрой доставки товаров и продуктов, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Новая витрина доступна в тестовом режиме в мобильном приложении Wildberries. Пользователи могут выбрать товары с доставкой от одного до четырех часов или воспользоваться самовывозом из магазинов партнеров.

Платформа объединяет различные категории товаров, включая продукты питания, готовую еду, аптечные товары и цветы. При выборе экспресс-доставки покупатель добавляет товары в отдельную корзину и выбирает временной слот для получения заказа.

При выборе опции самовывоза клиент сможет заказать нужные товары в ближайший пункт выдачи, а затем прийти за ними в удобное время. Такой формат позволяет получить товары максимально быстро и расширяет ассортимент за счет подключения офлайн-магазинов.

В рамках тестирования на платформе представлены крупные игроки рынка и сервисов доставки. Пул партнеров будет постепенно расширяться. Отмечается, что в 2026 году платформа появится на сайте маркетплейса.