Российской экономике предсказали выход из перегрева

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Российская экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, что подтверждается замедлением инфляции. По нашим оценкам, она выйдет из состояния перегрева в первом полугодии следующего года», — сказала она.

По оперативным данным, темпы роста потребительской активности остаются высокими, особенно это заметно в секторе общественного питания и ряде других услуг, а также в продажах непродовольственных товаров, отметила Набиуллина.

По итогам заседания в пятницу, 24 октября, регулятор принял решение снизить ключевую ставку четвертый раз подряд. Смягчение составило 0,5 процентного пункта, теперь показатель составляет 16,5% годовых.

Экономика #Деньги
Обсуждение (0)
