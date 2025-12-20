Новый формат заказных писем стал популярным

«Почта России» в 2025 году доставила адресатам более 130 миллионов электронных заказных писем, новый формат набирает популярность, сообщила пресс-служба компании.

Такие отправления дешевле и быстрее бумажных писем, при этом имеют аналогичную юридическую значимость. Электронные заказные письма можно отправлять и получать без посещения почты, с телефона или компьютера.

«Отправления в электронном виде обладают той же силой, что и бумажные, их пересылают по безопасным каналам, а вся информация конфиденциальна. Отправитель может воспользоваться сервисом вне зависимости от того, подключен ли к нему адресат», — отмечается в сообщении.

Услугами сервиса на сегодня активно пользуются более 16 миллионов клиентов, среди которых частные лица и различные организации, включая банки, страховые компании, государственные службы и судебные органы.

По статистике «Почты России», сегодня каждое третье письмо в стране уже направляется в форме электронного документа. Сервис обеспечивает удобный способ отправки и получения юридически значимых документов в электронной форме.