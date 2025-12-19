НАВЕРХ
Водке повысили минимальную цену

Источник:
Sibnet.ru
100 0
Водка
Фото: © Sibnet.ru

Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь повысятся в России с 1 января 2026 года, соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена на бутылку водки объемом 0,5 литра составит 409 рублей против 349 рублей сейчас. Стоимость 0,5 литра бренди будет составлять 605 рублей, сейчас она составляет 472 рубля, коньяка — 755 рублей, при текущей минималке в 651 рубль.

Минимальные цены на крепкий алкоголь устанавливаются в России ежегодно. На водку они действуют с 2009 года и используются как инструмент борьбы с нелегальным производством спиртного. С 2011 года устанавливаются минимальные цены на коньяк и бренди.

Очередное повышение минимальных розничных цен на алкоголь может быть связано с падением объемов производства и розничных продаж крепкого алкоголя, которое фиксируется в России на протяжении 2025 года.

Так, с января по ноябрь 2025 года было продано 66,3 миллиона декалитров, тогда как за аналогичный период 2024 года — 68,7 миллиона декалитров. Падают также продажи коньяка. Стабильный спрос среди крепкого спиртного сохраняется на виски, джин, ром, текилу.

