НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Россия запустит в космос спутники «Аист-2Т»

Источник:
Sibnet.ru
178 0
Спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т»
Спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т»
Фото: © АО «Российские космические системы»

Россия в субботу, 20 декабря запустит в космос два космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т», сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Аппараты «Аист-2Т» и другие космические аппараты отправит в космос ракета «Союз-2.1б», а на целевые орбиты их выведет разгонный блок «Фрегат». Запуск состоится с космодрома Восточный.

«Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Два таких спутника смогут создавать цифровые модели местности и следить за чрезвычайными ситуациями.

Для «Аистов-2Т» разработаны компактные оптико-электронные блоки, позволяющие по максимуму использовать возможности системы стереоскопического наблюдения для формирования информации дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) высокого разрешения.

Еще по теме
Путин назвал объект 3I/ATLAS «российским секретным оружием»
Солнце выбросило крупный протуберанец. ВИДЕО
NASA показало невероятные снимки скоплений галактик. ФОТО
Загадочную вспышку зафиксировали в космосе
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
ВСУ попытались отбить Купянск «русским способом»
Запущен игровой сервис «Плюс Гейминг» от «Яндекса»
Путин раскрыл планы России при отказе Киева от диалога
Прямая линия в 2025 году: как задать вопрос Путину
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
39
Трамп призвал Зеленского смириться с потерей территорий
27
Ежегодные декларации о доходах чиновников и депутатов отменили
25
Кремль потребует на переговорах гарантии по Украине
21
Госдума запретила исполнение решений иностранных судов
18
Банк России подал иск к Euroclear на 18 трлн рублей