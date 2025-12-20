Россия запустит в космос спутники «Аист-2Т»

Россия в субботу, 20 декабря запустит в космос два космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т», сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Аппараты «Аист-2Т» и другие космические аппараты отправит в космос ракета «Союз-2.1б», а на целевые орбиты их выведет разгонный блок «Фрегат». Запуск состоится с космодрома Восточный.

«Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Два таких спутника смогут создавать цифровые модели местности и следить за чрезвычайными ситуациями.

Для «Аистов-2Т» разработаны компактные оптико-электронные блоки, позволяющие по максимуму использовать возможности системы стереоскопического наблюдения для формирования информации дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) высокого разрешения.