Путин обеспечит безопасность выборов на Украине

Sibnet.ru
президент Владимир Путин на прямой линии
Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов, заявил президент Владимир Путин на прямой линии.

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», — сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Путин отметил, что если украинские власти намерены использовать выборы исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск, то это «неправильный выбор».

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения.

