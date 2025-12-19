Путин назвал ответ на блокаду Калининграда

Попытка блокады Калининградской области грозит крупномасштабным военным конфликтом, предупредил президент Владимир Путин во время прямой линии.

Президента в ходе мероприятия спросили, каким мог бы быть российский ответ в случае возможной военной блокады Калининградской области со стороны европейских государств.

«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта», — сказал Путин.

Российский президент также сообщил о готовности Москвы к нейтрализации потенциальных угроз безопасности Калининградской области.