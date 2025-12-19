Путин поддержал ранние браки

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии положительно оценил практику народов Кавказа вступать в брак в раннем возрасте.

«На Кавказе, у народов Кавказа, есть хорошая такая традиция. Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Это реально правильно, надо бы брать с них пример», — сказал российский лидер.

Комментарий прозвучал после того как, как один из участников программы рассказал президенту, что ему 23 года, он хочет жениться на девушке, с которой встречается уже восемь лет.

«Значит, вы с 15 лет начали? Молодец, хорошо. У народов Кавказа есть очень хорошая такая традиция: они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Это реально правильно. Надо бы брать с них пример», — сказал Путин.

Он добавил, что знает о таком обычае от главы Чечни: «У Рамзана Кадырова большая семья, много детей. И выходят замуж, женятся в довольно раннем возрасте. Он мне сказал: "У нас традиция такая". Это очень здорово».