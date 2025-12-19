Названа самая популярная книга 2025 года

Самой популярной книгой 2025 года стало произведение японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут», сообщил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Тираж книги в 2025 году составил 450 тысяч экземпляров, а общий объем продаж превысил 820 тысяч экземпляров, что сделало произведение самым популярным за год. По словам Капьева, продажи книги в 2025 году выросли в три раза по сравнению с предыдущим годом, передает ТАСС.

Второе место по популярности заняла книга Джона Стрелеки «Кафе на краю земли» с тиражом 170 тысяч экземпляров, третье — работа о саморазвитии Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне» с общим тиражом 149 тысяч экземпляров.

Среди других лидеров — «К себе нежно» Ольги Примаченко, ее тираж составил 124 тысячи экземпляров, а также «Психология влияния» Роберта Чалдини, в текущем году ее издали тиражом в 83 тысячи экземпляров.

Эксперты издательства отметили значительный рост интереса к книгам в областях психологии, медицины и здоровья, искусства и домоводства.