Банк России в пятый раз подряд снизил ключевую ставку

Источник:
Sibnet.ru
Банк России
Фото: Бесплатный фотобанк / CC BY-NC-SA 2.0

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых, это уже пятое подряд смягчение денежно-кредитной политики, следует из сообщения ЦБ.

Главным аргументом в пользу снижения ключевой ставки до 16% стала замедляющаяся инфляция. По оценкам ЦБ на 15 декабря, годовая инфляция составила 5,8% и по итогам 2025 года ожидается ниже 6%.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой», — сказано в сообщении.

Банк России снизил уровень ключевой ставки в пятый раз подряд и уже второй раз он выбирает для очередного ее снижения сдержанный шаг — лишь на 50 базисных пунктов.

«В последние месяцы на динамику текущих темпов роста цен значимо влияли волатильные позиции. Среди них моторное топливо и плодоовощная продукция. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины. Инфляционные ожидания несколько выросли», — сообщил ЦБ.

