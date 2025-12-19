НАВЕРХ
Президент объяснил смысл повышения налогов

Источник:
Sibnet.ru
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин назвал целью повышения налога на добавленную стоимость (НДС) достижение баланса в бюджете, но это мера, по его словам, должна быть временной.

«Вопрос очень острый. Он долго обсуждался в правительстве. Повышение НДС. Цели простые — достичь сбалансированности бюджета. В целом это получилось, в том числе — благодаря принятию этого решения», — сказал Путин в ходе прямой линии.

По его словам, это был «самый правильный, честный и прозрачный способ решения» проблемы пополнения бюджета.

«Будет ли это вечно — конечно, нет. Конечная цель — снижение налогового бремени. И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это и тоже рассчитываю», — сказал Путин.

