Путин попросил прощения у жены погибшего участника СВО

Президент России Владимир Путин принес извинения супруге погибшего участника СВО из Новосибирска из-за того, что она за год не может получить необходимые выплаты из-за бюрократических трудностей.

Жена погибшего военнослужащего пожаловалась, что до сих пор семья с двумя детьми не получает пенсию по потере кормильца, а также удостоверение члена семьи погибшего. Ее муж погиб еще в январе 2024 года

«Хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность, простите нас, пожалуйста! В вашем случае все будет сделано и сделано быстро», — сказал Путин.

Президент признал, что подобное происходит из-за избыточной бюрократии, не удается наладить взаимодействие между минобороны и социальным блоком. Он пообещал работать над этим.