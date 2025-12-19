НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин попросил прощения у жены погибшего участника СВО

Источник:
Sibnet.ru
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин принес извинения супруге погибшего участника СВО из Новосибирска из-за того, что она за год не может получить необходимые выплаты из-за бюрократических трудностей.

Жена погибшего военнослужащего пожаловалась, что до сих пор семья с двумя детьми не получает пенсию по потере кормильца, а также удостоверение члена семьи погибшего. Ее муж погиб еще в январе 2024 года

«Хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность, простите нас, пожалуйста! В вашем случае все будет сделано и сделано быстро», — сказал Путин.

Президент признал, что подобное происходит из-за избыточной бюрократии, не удается наладить взаимодействие между минобороны и социальным блоком. Он пообещал работать над этим.

Политика #Россия
