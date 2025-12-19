НАВЕРХ
Путин назвал Зеленского талантливым актером

Sibnet.ru
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © кадр из видео пресс-службы президента Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее видео главы Украины Владимира Зеленского, якобы снятое около стелы города Купянска

«Он же артист и артист талантливый. Я говорю без всякой иронии», — сказал Путин в ходе прямой линии.

По словам президента России, «данная стела уже выглядит по-другому, нежели это зафиксировано на видео» и даже если съемки были возле нее, то она находится от самого города в километре. «Чего стоять на пороге?... Заходи в дом, если уж Купянск под их контролем», — сказал Путин.

Президент добавил, что небо сейчас над Купянском полностью заполнено беспилотниками. 

«Какие-то девушки-блогерши туда проскочили. Слава богу, с ними ничего не случилось. Там небо просто, знаете, как в мухах, в этих беспилотниках и дронах — и с нашей, и с украинской стороны. Так просто подойти невозможно», — пояснил российский лидер.

