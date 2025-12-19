Алла Пугачева выпустила новую песню

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила песню «Давай просто жить», в которой часть текста прочитала речитативом.

«Некуда спешить, некуда спешить. Давай просто жить», — спела Пугачева. Песня опубликована на YouTube-канале артистки.

Автором музыки и слов стал Алексей Малахов. На своей странице в VK он поделился, что трек родился из истории, рассказанной Аллой Борисовной.

«Историю, которую я, конечно же, не могу пересказать всем. Но в тот момент, когда она прозвучала, внутри что-то щелкнуло. Появился импульс. Мысль. Состояние. Так и родилась идея песни, о том, что в этом мире вечной суеты самое важное — не спешить», — написал Малахов.