Путин традиционно отметит Новый год

Президент России Владимир Путин встретит новогоднюю ночь в кругу семьи и близких, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С родными и близкими. Сам Новый год — с родными и близкими», — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, как Путин планирует встретить праздник.

Путин обычно не изменяет традиции и встречает Новый год с семьей. Такие объявления Песков делает практически каждый год.

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — говорил пресс-секретарь президента в 2024 году.