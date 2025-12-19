НАВЕРХ
Путин традиционно отметит Новый год

Источник:
Sibnet.ru
Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин встретит новогоднюю ночь в кругу семьи и близких, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С родными и близкими. Сам Новый год — с родными и близкими», — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, как Путин планирует встретить праздник.

Путин обычно не изменяет традиции и встречает Новый год с семьей. Такие объявления Песков делает практически каждый год.

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — говорил пресс-секретарь президента в 2024 году.

Политика #Россия
