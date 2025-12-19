«Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии

Российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» находится в Белоруссии со среды, 17 декабря, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту.

Белоруссия и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания, включая развертывание российских войск и размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории, заявил Лукашенко.

«Орешник в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство», — сказал президент.

О планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО) президент России Владимир Путин объявил в 2023-м. Размещать заряды на территории республики начали в том же году, а в конце 2024-го Лукашенко сказал, что в стране находится «не один десяток» боеголовок.

В начале августа Путин сообщил, что началось серийное производство комплекса «Орешник»: первый образец поступил в войска. Осенью белорусский президент заявил, что комплекс поставят в республике на боевое дежурство до конца 2025 года.

«Орешник» — ракетный комплекс средней дальности (5,5 тысячи километров). Его баллистическая ракета несет боевую часть массой до 1,5 тонны. Это могут быть ядерные и неядерные заряды. Они разделяются в конечной стадии полета и самонаводящиеся блоки атакуют цель со скоростью 10 Махов (12 380 километров в час).

