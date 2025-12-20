НАВЕРХ
«Мегафон» обнулит стоимость мобильного интернета

«Мегафон» обнулит стоимость мобильного интернета в канун новогодних праздников, сообщила пресс-служба оператора.

Получить пакет безлимитного интернета можно на любые три дня в период с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026 года в мобильном приложении или личном кабинете на сайте оператора. Опция доступна абонентам даже при нулевом и отрицательном балансе.

Оператор отметил, что с третьей декады декабря потребление мобильного интернет-трафика традиционно растет примерно на 3-5%, так как пользователи начинают подготовку к праздникам: заказывают подарки, больше пользуются такси и службами доставки.

По данным компании, в новогодние каникулы наибольшую долю в потреблении онлайн-сервисов занимает онлайн-ТВ — 41%. На втором месте — социальные сети с долей 22%, третье место за мессенджерами, на которые приходится 18%.

Хайтек #Интернет
