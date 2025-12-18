НАВЕРХ
Подписание документов «Госключом» стало доступно только через Max

Sibnet.ru
Мессенджер Max
Пользователи портала «Госуслуг» лишились возможности самостоятельно подписывать документы через «Госключ» без установки мессенджера Max.

Возможность самостоятельного направления в настоящее время доступна только с использованием Max, сообщили разработчики сервиса в телеграм-канале «Госключ и все-все-все».

Теперь при попытке подписать документы через «Госключ» пользователей перенаправляют на страницу с требованием отправить документы в Max. Для подписания документа с помощью «Госключа» нужно зайти в Max, запустить чат-бота «Госключ» и подтвердить профиль.

После этого можно загрузить документы и выбрать вид электронной подписи. Подписанные документы и файлы подписей к ним будут доступны в чат-боте национального мессенджера.

Раньше пользователи могли загрузить в «Госуслуги» файл, указать его категорию, отправить документ в приложение «Госключ» и подписать его в этом приложении.

Хайтек #Интернет
